В "Реале" намекнули на продление контракта с Модричем

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо высказался о будущем в клубе полузащитника Луки Модрича.

"Такие игроки, как Модрич, делают футбол лучше. Иметь в составе такого мастера - это роскошь. Он многое дал нам ранее, даёт сейчас и будет продолжать делать это", - цитирует Бутрагеньо Marca.

Ранее сообщалось, что звёздный хорват согласился продлить контракт со "сливочными" до июня 2022 года с понижением зарплаты.

В текущем сезоне 35-летний Модрич сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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