В "Реале" намекнули на продление контракта с Модричем
Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо высказался о будущем в клубе полузащитника Луки Модрича.
"Такие игроки, как Модрич, делают футбол лучше. Иметь в составе такого мастера - это роскошь. Он многое дал нам ранее, даёт сейчас и будет продолжать делать это", - цитирует Бутрагеньо Marca.
Ранее сообщалось, что звёздный хорват согласился продлить контракт со "сливочными" до июня 2022 года с понижением зарплаты.
В текущем сезоне 35-летний Модрич сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14