В "Реале" намерены решить вопрос с контрактом Рамоса как можно быстрее

Теги реал мадридсерхио рамос

В "Реале" намерены решить вопрос с контрактом Рамоса как можно быстрее

Руководство мадридского "Реала" планирует сохранить капитана команды Серхио Рамоса. Об этом сообщает AS.

По данным источника, стороны хотят договорить о продлении соглашения до конца календарного года

Нынешний контракт игрока со "сливочными" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы ПСЖ и "Ювентус".

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