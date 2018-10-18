В "Реале" нашли замену Лопетеги

"Реал" вышел на связь с бывшим главным тренером "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте.

Как сообщает Corriere dello Sport, нынешний тренер команды Хулен Лопетеги вскоре будет уволен.

Конте является основным претендентом на пост главного тренера "Реала".

В данный момент Конте без работы.

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