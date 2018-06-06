В "Реале" назвали очередного кандидата на должность главного тренера

Теги реал мадрид

В "Реале" назвали очередного кандидата на должность главного тренераМадридский "Реал" столкнулся с трудностями при поиске достойной замены ушедшему Зинедину Зидану.

Клубу отказали многие топ-наставники, после чего руководство "сливочных" начало поиски более именитых специалистов.

Как сообщает испанская пресса, сейчас в клубе рассматривают кандидатуру Фернандо Йерро, который провел за команду 559 матчей и забил 134 гола в 1989-2003 годах. С 2014 по 2015 год он занимал должность помощника главного тренера "Реала" Карло Анчелотти.

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