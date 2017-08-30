В "Реале" назвали причину неудачной игры Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйл

В "Реале" назвали причину неудачной игры БэйлаИспанский журналист Ману Сайнс из The Chirnguito назвал причину неудачной игры в последних матчах своей команды вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

"Врачи "Реала" считают, что не существует никаких проблем с его физическим состоянием, Гарет Бэйл готов на сто процентов. Он хорошо поработал во время предсезонных сборов, и считается, что это лучший уровень готовности для него в это время года. В "Реале" не исключают, что его проблемы связаны с психологией", - цитирует Бэйла Don Balon.

Напомним, Карвахаль объяснил свист болельщиков "Реала" в адрес Бэйла. | soccernews.ru

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