В "Реале" назвали возможные альтернативы Неймару

Руководство "Реала" допускает возможный провал в трансфере форварда ПСЖ Неймара.

По информации СМИ, есть альтернативные варианты. В список возможных приобретений вошли Эден Азар из "Челси", Роберт Левандовски из "Баварии", Мауро Икарди из "Интера" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".

Неймар провел 30 матчей во всех клубных турнирах за ПСЖ, забив 29 голов и отдав три голевые передачи.

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