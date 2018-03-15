В "Реале" назвали возможные альтернативы Неймару

Теги реал мадридпсжнеймар

В "Реале" назвали возможные альтернативы НеймаруРуководство "Реала" допускает возможный провал в трансфере форварда ПСЖ  Неймара.

По информации СМИ, есть альтернативные варианты. В список возможных приобретений вошли Эден Азар из "Челси", Роберт Левандовски из "Баварии", Мауро Икарди из "Интера" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".

Неймар провел 30 матчей во всех клубных турнирах за ПСЖ, забив 29 голов и отдав три голевые передачи. 

Читайте: В юношескую сборную Испании вызвано больше игроков из "Манчестер Сити", чем из "Реала" и "Барселоны" | http://soccernews.ru

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