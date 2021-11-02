В "Реале" не рассчитывают на Иско

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В "Реале" не рассчитывают на ИскоФото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" больше не рассчитывает на испанского хавбека Иско Аларкона.

Как отмечает Хорхе Пикон, Иско не играл за "Мадрид" с 25 сентября

Он сыграл всего 166 минут в этом сезоне, он последний выбор в полузащите для Анчелотти.

В то же время Calciomercato сообщает, что "Милан" отказался от идеи покупать Иско.

Напомним, что контракт Иско с "Реалом" рассчитан до конца текущего сезона.

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