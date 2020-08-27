В "Реале" не задумывались о подписании Месси

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В "Реале" не задумывались о подписании Месси

Переход нападающего Лионеля Месси из "Барселоны" в мадридский "Реал" маловероятен.

По информации Marca, в королевском клубе даже не задумывались о подписании звёздного аргентинца.

Приоритет "Реала" на текущее лето - продажа ненужных игроков.

Что касается самого Месси, то он намерен покинуть "Барсу", расторгнув контракт в одностороннем порядке. За него ведут борьбу "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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