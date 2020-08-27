В "Реале" не задумывались о подписании Месси
Переход нападающего Лионеля Месси из "Барселоны" в мадридский "Реал" маловероятен.
По информации Marca, в королевском клубе даже не задумывались о подписании звёздного аргентинца.
Приоритет "Реала" на текущее лето - продажа ненужных игроков.
Что касается самого Месси, то он намерен покинуть "Барсу", расторгнув контракт в одностороннем порядке. За него ведут борьбу "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Не пропустите: Румменигге объяснил, почему "Бавария" не подпишет Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"
-
8 игроков "Челси" помещены на карантин в связи со вспышкой коронавируса
-
1
Трансфер Месси обойдётся "Манчестер Сити" в почти 560 миллионов евро
-
Старт сезона Серии А могут перенести
-
Сульшер определится с капитаном "Манчестер Юнайтед" в сентябре
-
В "Реале" не задумывались о подписании Месси
-
Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити"
-
Хабиб опубликовал фото с игроком "Краснодара"
-
"Ювентус" усилится хавбеком "Шальке"
-
Румменигге объяснил, почему "Бавария" не подпишет Месси
-
"Манчестер Сити" презентовал новую резервную форму
-
"Динамо" собирается подать апелляцию на удаление Скопинцева в матче с "Зенитом"
-
Тренер "Краснодара" назвал предполагаемые сроки возвращения на поле Ари
-
СМИ: четыре футболиста "Челси" заразились коронавирусом
-
"Рейнджерс" не захотел подписывать Кузяева
-
На Месси претендуют только два клуба
-
Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова
-
"Барселона" нашла в "Лионе" замену для Суареса
-
Опубликовано фото обновлённой формы сборной России
-
Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14