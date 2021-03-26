В "Реале" не ждут возвращение Бэйла
Фото Sportskeeda
Мадридский "Реал" не рассчитывает на вингера Гарета Бэйла в следующем сезоне.
По информации El Confidencial, в королевском клубе надеются, что 31-летний футболист не вернётся из аренды в "Тоттенхэме".
Во-первых, категорически против возвращения валлийца выступает главный тренер Зинедин Зидан. Во-вторых, "сливочные" не хотят полностью платить ему зарплату.
Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Реал" рассматривает двух тренеров на случай ухода Зидана. | http://soccernews.ru
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