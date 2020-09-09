В "Реале" недовольны, что Азара вызвали в сборную, но не задействовали в матчах

Теги реал мадридэден азарбельгия

В "Реале" недовольны, что Азара вызвали в сборную, но не задействовали в матчах

Руководство "Реала" недовольно тем, что хавбека команды Эдена Азара вызвали в расположение сборной Бельгии и не задействовали в матчах.

Ранее мадридцы попросили сборную Дании не вызывать Азара и голкипера Тибо Куртуа на матчи Лиги наций. Однако главный тренер Роберто Мартинес все же пригласил 29-летнего игрока. Азар не провел на поле ни одной минуты в обоих матчах.

В сборной Бельгии Азар тренировался индивидуально.

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