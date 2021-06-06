В "Реале" недовольны поведением Зидана

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В "Реале" недовольны поведением ЗиданаФото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Как сообщает AS, в мадридском "Реале" были огорчены словами Зидана после ухода из клуба. Во многом из-за прощенных тренеру 10 миллионах евро.

По информации источника, когда Зинедин Зидан возвращался в "Реал", он подписал пункт, согласно которому в случае ухода в отставку он должен заплатить 10 миллионов евро компенсации. "Сливочные" же позволили французу покинуть должность без выплаты этой суммы.

Напомним, что Зидан возглавлял королевский клуб с 2019 года. До этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

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