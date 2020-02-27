В "Реале" недовольны решением арбитра засчитать гол Жезуса в матче ЛЧ

2 Теги реал мадридманчестер сити

В "Реале" недовольны решением арбитра засчитать гол Жезуса в матче ЛЧ

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал работу арбитра Даниэле Орсато в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Сити" владел мячом, но не доставлял нам особых хлопот. А потом случился этот эпизод, когда Жезус достаточно прислонился к Рамосу, чтобы тот не успел к мячу, и Жезус забил. Крайне обидно", - цитирует Бутрагеньо Marca.

В итоге "горожане" одержали волевую победу со счётом 2:1.

Ранее на судейство сетовал вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

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lesnovsky

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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