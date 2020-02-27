В "Реале" недовольны решением арбитра засчитать гол Жезуса в матче ЛЧ
Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал работу арбитра Даниэле Орсато в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
"Сити" владел мячом, но не доставлял нам особых хлопот. А потом случился этот эпизод, когда Жезус достаточно прислонился к Рамосу, чтобы тот не успел к мячу, и Жезус забил. Крайне обидно", - цитирует Бутрагеньо Marca.
В итоге "горожане" одержали волевую победу со счётом 2:1.
Ранее на судейство сетовал вингер "Реала" Винисиус Жуниор.
Не пропустите: Тактические гонки в "битве лысых"! Гвардиола переиграл Зидана и подвинул "Сити" поближе к финалу: теперь "Реалу" нужно забивать 2 на "Этихаде"! | http://soccernews.ru
главное
-
В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста
-
Ибрагимович поставил условие "Милану" для продления контракта
-
Официально: "Уральские авиалинии" - новый спонсор "Спартака"
-
Гвардиола установил рекорд по числу побед в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Официально: Тошич перешёл в китайский клуб
Лента новостей
-
Венгерский "Гонвед" из-за короновируса отстранил тренера от работы
-
ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА
-
Джикия: "Иностранному тренеру тяжело ощутить спартаковский дух"
-
Матч Лиги Европы перенесли из-за штормового предупреждения
-
Кулибали намекнул, где продолжит карьеру
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Чемпионов
-
2
В "Реале" недовольны решением арбитра засчитать гол Жезуса в матче ЛЧ
-
В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста
-
Вернер получил предложения от двух европейских грандов
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом"
-
РФС планирует показывать решения VAR на экранах стадионов и по телевизору
-
Ибрагимович поставил условие "Милану" для продления контракта
-
АПЛ анонсировала создание Зала славы
-
Семак рассказал о состоянии здоровья Дзюбы
-
Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за коронавируса
-
Официально: "Уральские авиалинии" - новый спонсор "Спартака"
-
Гвардиола установил рекорд по числу побед в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Морьентес не советует Черышеву принимать предложения из РПЛ
-
1
Сарри оценил судейство в матче с "Лионом"
-
Испанский журналист заразился коронавирусом после выезда на матч "Аталанта" - "Валенсия"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4