В "Реале" новых случаев заражения коронавирусом не выявлено

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В "Реале" новых случаев заражения коронавирусом не выявлено

"Реал" выступил с заявлением по поводу информации о том, что хавбек команды Мартин Эдегор заразился коронавирусом. В клубе поставили под сомнение этот результат, так как тест ПЦР часто бывает неверным.

По данным клуба, в "Реале" не выявлено ни одного случая заражения Covid-19.

"После последних тестов на COVID-19, проведенных нашей первой футбольной командой и ее тренерским штабом, все результаты были отрицательными", - говорится в заявлении.

26 сентября "Реал" сыграет с "Бетисом" в чемпионате Испании.

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