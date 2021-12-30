В "Реале" новый положительный и несколько отрицательных тестов на коронавирус

Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа сдал 2 отрицательных теста на коронавирус. Также по одному отрицательному тесту сдали полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Бельгийский вратарь написал об этом в своих социальных сетях, отметив, что ждет разрешения властей на участие в матче против "Хетафе" в Ла Лиге, который пройдет 2 января.

Напомним, что вчера королевский клуб сообщил, что Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга сдали положительные тесты.

Сегодня "сливочные" сообщили, что положительный тест на коронавирус сдал форвард Лука Йович. Таким образом, в данный момент всего два игрока в стане "Реала" болеют ковидом - Винисиус и Йович.

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