В "Реале" обеспокоены интересом "Ливерпуля" к Навасу

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В "Реале" обеспокоены интересом "Ливерпуля" к НавасуВ мадридском "Реале" обеспокоены интересом английского "Ливерпуля" к своему голкиперу Кейлору Навасу.

Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, королевский клуб не доволен игрой своего 31-летнего вратаря в текущем сезоне. Появление же слухов о заинтересованности "красных" в услугах костариканца, как считают в стане "сливочных", может еще в большей степени негативно отразиться на действиях Наваса в играх.

Напомним, "Реал" установил очередное достижение в Ла Лиге. | soccernews.ru

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