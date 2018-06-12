В "Реале" оценивают возможности подписания Неймара и Мбаппе

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппенеймар

В "Реале" оценивают возможности подписания Неймара и МбаппеВ мадридском "Реале" оценивают возможности подписания ведущих форвардов ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.

Так, по сведениям испанской прессы, в королевском клубе все больше склоняются к тому, чтобы ближайшим летом сделать ставку не на бразильца, а на 19-летнего нападающего парижан. Причин этому - несколько. Так, трансфер перспективного француза видится более выгодным из-за его менее сложного характера, отсутствия за его плечами окружения, которое способно будет диктовать условия клубу, его меньшей трансферной стоимости и больших перспектив в футболе.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к очередной трансферной цели "Барселоны". | soccernews.ru

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