В "Реале" окончательно разочаровались в Бэйле

В стане мадридского "Реала" окончательно разочаровались в своем вингере Гарете Бэйле, информирует Marca.

По сведениям издания, валлиец не смог использовать последний "кредит доверия", который был выдан ему клубом. Поэтому уже по окончанию текущего сезона "сливочные" будут готовы расстаться с ним. При этом вполне очевидно, что руководство королевского клуба постарается выручить с продажи футболиста максимально возможную сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач в 23 играх за "Реал".

Напомним, Зидан оценил последние выступления Бэйла. | soccernews.ru