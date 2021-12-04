В "Реале" окончательно разочаровались в трёх футболистах

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В "Реале" окончательно разочаровались в трёх футболистах

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Три игрока мадридского "Реала" полностью утратили доверие со стороны клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство "сливочных" окончательно разочаровалось в Иско, Эдене Азаре и Гарете Бэйле.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был готов помочь испанцу, бельгийцу и валлийцу реанимировать карьеру, однако те не проявили заинтересованности в этом.

Напомним, что контракты Иско и Бэйла с клубом истекают в июне 2022 года, после чего они получат статус свободного агента. Соглашение Азара рассчитано до конца сезона 2023/24.

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