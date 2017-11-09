В "Реале" опасаются за состояние Модрича, Крооса и Варана

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В "Реале" опасаются за состояние Модрича, Крооса и ВаранаВ мадридском "Реале" опасаются за состояние своих полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса, а также защитника Рафаэля Варана.

Как информирует El Mundo Deportivo, в королевском клубе беспокоятся из-за того, что указанное трио отправилось в расположение своих национальных сборных, имея проблемы со здоровьем. В частности, хорват в последнее время переживает физический спад, который участием в стыковых матчах за право сыграть на Чемпионате Мира против Греции может только усугубиться. Немец имеет ощущает дискомфорт в ребрах, а француз еще не полностью оправился от своих мышечных проблем.

Напомним, Роналду, Бензема и Бэйл приняли участие в тренировке "Реала". | soccernews.ru

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