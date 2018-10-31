В "Реале" определили еще одного кандидата на замену Лопетеги

В мадридском "Реале" определили еще одного кандидата на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, который был уволен со своей должности в понедельник вечером.

Так, согласно сведениям Football Espana, руководство королевского клуба рассматривает вариант с приглашением на "Сантьяго Бернабеу" наставника "Валенсии" Марселино Гарсии Тораля. В стане "сливочных" прорабатывают вариант, при котором они смогут подписать 53-летнего специалиста бесплатно, если тот будет "летучими мышами" за плохие результаты.

Напомним, "Реал" за время президентства Переса выиграл всего один трофей после смены тренера среди сезона. | soccernews.ru