В "Реале" определили пять альтернатив Бэйлу

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В "Реале" определили пять альтернатив БэйлуВ мадридском "Реале" определили пять альтернатив своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Так, заменить валлийца ближайшим летом королевский клуб планирует Эденом Азаром ("Челси"), Гонсалу Гедешем ("Валенсия"/ПСЖ), Антуаном Гризманном ("Атлетико"), Мохамедом Салахом ("Ливерпуль") или Неймаром (ПСЖ).

Напомним, Де Хеа озвучил свои требования Неймару. | soccernews.ru

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