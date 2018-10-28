В "Реале" определились по главному тренеру

Итальянский тренер Антонио Конте возглавит "Реал" в понедельник, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Onda Cero.

По сведениям издания, руководство королевского клуба уже обо всем договорилось с тренером и планирует представить его 29 октября.

На посту наставника "Реала" Конте сменит Хулена Лопетеги, который будет отправлен в отставку.

Напомним, что Конте несколько дней назад разорвал контракт с "Челси", и теперь является свободным агентом.

Не пропустите: Видаль забил первый гол за "Барселону" своим первым ударом в Примере. | http://soccernews.ru