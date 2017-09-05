В "Реале" определились с будущим Бэйла

Теги гарет бэйлреал мадрид

В "Реале" определились с будущим БэйлаРуководство "Реала" не намерено расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Источник сообщает, что мадридский клуб собирался продать валлийца в "Манчестер Юнайтед", но трансфер не состоялся из-за нежелания самого футболиста.

Теперь же в "Реале" заявили, что с Бэйлом клуб связывает настоящее и будущее.

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