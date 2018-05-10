В "Реале" определились с будущим Себальоса

Теги реал мадриддани себальосфабиан руисбетисромамилан

В "Реале" определились с будущим СебальосаВ мадридском "Реале" определились с будущим своего полузащитника Дани Себальоса, информирует TuttoMercatoWeb со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что "сливочные" не заинтересованы в продаже своего 21-летнего игрока в Италию, где к нему проявляют интерес "Рома" и "Милан", так как рассчитывают обменять его на хавбека севильского "Бетиса" Фабиана Руиса.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 22 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" интересуется хавбеком сборной Колумбии. | soccernews.ru

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