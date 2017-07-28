В "Реале" определились с двумя звездными альтернативами Мбаппе

В мадридском "Реале" определились с двумя звездными альтернативами главной трансферной цели клуба - форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, в случае неудачи в переговорах по 18-летнему нападающему монегасков "сливочные" предпримут попытки подписать вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле либо же его коллегу по амплуа Эдена Азара из лондонского "Челси".

Напомним, в гонку за Мбаппе включилась "Барселона". | soccernews.ru