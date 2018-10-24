В "Реале" определились с новым кандидатом на усиление своей атаки
В мадридском "Реале" определились с новы кандидатом на усиление своей атаки, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.
Так, согласно сведениям источника, королевский клуб, вероятнее всего, откажется от попыток приобретения Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мауро Икарди ("Интер") и Пауло Дибалы ("Ювентус") из-за их высокой трансферной стоимости в пользу форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино. На "Сантьяго Бернабеу" считают, что подписание 27-летнего нападающего "красных" сможет решить их проблемы в атаке и обойдется им значительно дешевле.
В текущем сезоне Фирмино забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Ливерпуль".
Напомним, Марсело сможет принять участие в Эль Класико. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11