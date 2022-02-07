В "Реале" определились с преемником Анчелотти

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В "Реале" определились с преемником Анчелотти

Фото твиттер сборной Германии

Бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить мадридский "Реал", сообщает El Nacional.

Немецкий специалист знает об интересе со стороны "сливочных", поэтому уже год изучает испанский язык.

Не исключено, что королевский клуб по окончании сезона расстанется с Карло Анчелотти. Руководство "бланкос" недовольно тем, как итальянец управляет составом, практически не используя ротацию.

Напомним, что Лёв ушёл из сборной Германии прошлым летом, проработав с командой 15 лет.

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