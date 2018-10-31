В "Реале" определились с приоритетным кандидатом на замену Лопетеги

1 Теги реал мадридхулен лопетегифлорентино пересроберто мартинес

В "Реале" определились с приоритетным кандидатом на замену ЛопетегиРуководство мадридского "Реала" определилось с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги, который был уволен из занимаемой должности в понедельник вечером.

Так, согласно сведениям TransfersLlVE, который ссылается на испанскую прессу, на "Сантьяго Бернабеу" предпочитают, чтобы новым наставником их команды стал Роберто Мартинес, ныне работающий со сборной Бельгии. Кандидатура 45-летнего специалиста удовлетворяет, как президента королевского клуба Флорентино Переса, так и футболистов.

Напомним,  Перес намерен сделать два дорогостоящих приобретения, чтобы сформировать новое атакующее трио "Реала". | soccernews.ru

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