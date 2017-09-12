В "Реале" определились с размером нового оклада Асенсио

В мадридском "Реале" определились с размером нового оклада для своего вингера Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что, согласно новому контракту, который, как ожидается, будет подписан между игроком и клубом на следующей неделе, заработная плата футболиста увеличится до пяти с половиной миллионов евро в год. Срок действия самого соглашения составит шесть лет.

Напомним, Асенсио исключил свой переход в ПСЖ. | soccernews.ru