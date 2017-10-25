В "Реале" определились с возможной заменой для Бэйла
В мадридском "Реале" определились с возможной заменой для своего ведущего вингера Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.
Сообщается, что в случае, если по ходу этого сезона валлиец не сумеет доказать свою состоятельность, королевский клуб будет готов с ним расстаться. Заменой же для Бэйла должен будет стать игрок "Валенсии" Гонсалу Гедеш, права на которого принадлежат французскому ПСЖ. Поспособствовать трансферу португальца должен будет его агент Жорже Мендеш, имеющий тесные связи со "сливочными".
В нынешнем сезоне Гедеш отметился 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 10 матчах за "Валенсию".
Напомним, Зидан рассказал о секрете успехов "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1