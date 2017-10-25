В "Реале" определились с возможной заменой для Бэйла

Теги гонсалу гедешпсжреал мадридгарет бэйлваленсия

В "Реале" определились с возможной заменой для БэйлаВ мадридском "Реале" определились с возможной заменой для своего ведущего вингера Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в случае, если по ходу этого сезона валлиец не сумеет доказать свою состоятельность, королевский клуб будет готов с ним расстаться. Заменой же для Бэйла должен будет стать игрок "Валенсии" Гонсалу Гедеш, права на которого принадлежат французскому ПСЖ. Поспособствовать трансферу португальца должен будет его агент Жорже Мендеш, имеющий тесные связи со "сливочными".

В нынешнем сезоне Гедеш отметился 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 10 матчах за "Валенсию".

Напомним, Зидан рассказал о секрете успехов "Реала". | soccernews.ru

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