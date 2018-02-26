В "Реале" определились с заменой для Модрича

В мадридском "Реале" определились с заменой для своего полузащитника Луки Модрича, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб уже начал поиски альтернативы своему хавбеку, которому в начале осени исполнится уже 33 года. И главным кандидатом на замену хорвату "сливочными" был определен игрок лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник "шпор" забил 9 мячей и сделал 13 результативных передач в 37 матчах за свой клуб.

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