В "Реале" определились со стратегией при подписании Неймара

1 Теги реал мадридпсжнеймарбарселонанассер ганим аль-хелаифи

В "Реале" определились со стратегией при подписании НеймараВ мадридском "Реале" определились со стратегией при возможном подписании ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно сведениям OK Diario, в королевском клубе, несмотря на появившиеся слухи о возвращении бразильца в каталонскую "Барселону", сохраняют спокойствие. На "Сантьяго Бернабеу" считают, что президент парижан Нассер Ганим Аль-Хелаифи не позволит так просто уйти своей главной звезде. Ввиду этого следующим летом "сливочные" планируют сначала согласовать трансфер 26-летнего нападающего с клубным боссом чемпионов Франции, а уже затем с самим игроком.

Напомним,  "Реал" претендует на двух ключевых игроков "Челси". | soccernews.ru

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