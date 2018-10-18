В "Реале" определились со стратегией при подписании Неймара

В мадридском "Реале" определились со стратегией при возможном подписании ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно сведениям OK Diario, в королевском клубе, несмотря на появившиеся слухи о возвращении бразильца в каталонскую "Барселону", сохраняют спокойствие. На "Сантьяго Бернабеу" считают, что президент парижан Нассер Ганим Аль-Хелаифи не позволит так просто уйти своей главной звезде. Ввиду этого следующим летом "сливочные" планируют сначала согласовать трансфер 26-летнего нападающего с клубным боссом чемпионов Франции, а уже затем с самим игроком.

Напомним, "Реал" претендует на двух ключевых игроков "Челси". | soccernews.ru