В "Реале" определились со своей позицией по Неймару

В мадридском "Реале" определились со своей позицией по форварду ПСЖ Неймару, информирует El MUndo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом королевский клуб не будет предпринимать попыток подписать 26-летнего нападающего парижан. Приоритетом в межсезонье для "сливочных" станет продление контракта со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду. Вернуться же к вопросу по трансферу бразильца в "Реале" намерены уже летом следующего года.

Напомним, Перес заинтересован в подписании ключевого хавбека ПСЖ. | soccernews.ru