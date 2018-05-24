В "Реале" определились со своей позицией по Неймару

Теги реал мадриднеймарпсжкриштиану роналду

В "Реале" определились со своей позицией по НеймаруВ мадридском "Реале" определились со своей позицией по форварду ПСЖ Неймару, информирует El MUndo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом королевский клуб не будет предпринимать попыток подписать 26-летнего нападающего парижан. Приоритетом в межсезонье для "сливочных" станет продление контракта со своим ведущим бомбардиром Криштиану Роналду. Вернуться же к вопросу по трансферу бразильца в "Реале" намерены уже летом следующего года.

Напомним, Перес заинтересован в подписании ключевого хавбека ПСЖ. | soccernews.ru

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