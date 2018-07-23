В "Реале" определились со звездой, вокруг которой будут строить новую команду

1 Теги реал мадридгарет бэйлэден азаркилиан мбаппенеймар

В "Реале" определились со звездой, вокруг которой будут строить новую командуВ мадридском "Реале" определились со звездой, вокруг которой будут строить свою новую команду, информирует AS.

Так, по сведениям источника, этим летом королевскому клубу не удастся свои главные трансферные цели - форвардов ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе. Вероятным звездным приобретением "сливочных" станет ведущий игрок лондонского "Челси" Эден Азар. Однако бельгиец и по популярности и по доходам от рекламы явно уступает нынешнему вингеру команды из "Сантьяго Бернабеу" Гарету Бэйлу. Учитывая этот аспект, в "Реале" пришли к выводу, что именно валиец должен стать символом новой команды.

Напомним, в ближайшее время Перес планирует закрыть трансфер первого звездного новичка "Реала". | soccernews.ru

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Farrukh22

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