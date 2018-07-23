В "Реале" определились со звездой, вокруг которой будут строить новую команду

В мадридском "Реале" определились со звездой, вокруг которой будут строить свою новую команду, информирует AS.

Так, по сведениям источника, этим летом королевскому клубу не удастся свои главные трансферные цели - форвардов ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе. Вероятным звездным приобретением "сливочных" станет ведущий игрок лондонского "Челси" Эден Азар. Однако бельгиец и по популярности и по доходам от рекламы явно уступает нынешнему вингеру команды из "Сантьяго Бернабеу" Гарету Бэйлу. Учитывая этот аспект, в "Реале" пришли к выводу, что именно валиец должен стать символом новой команды.

Напомним, в ближайшее время Перес планирует закрыть трансфер первого звездного новичка "Реала". | soccernews.ru