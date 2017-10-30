В "Реале" остались недовольны формой Роналду

В мадридском "Реале" остались недовольны формой, которую демонстрирует в текущем сезоне ведущий бомбардир команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, игрой португальского форварда в последних матчах разочаровались едва ли не все его одноклубники. В вину нападающему ставится не только его индивидуалистические действия на поле, но и претензии, которые он регулярно предъявляет своим партнерам.

Напомним, "Исламское государство" угрожает Роналду. | soccernews.ru