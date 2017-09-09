В "Реале" остались недовольны решением Зидана

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В "Реале" остались недовольны решением ЗиданаВ мадридском "Реале" остались недовольны решением главного тренера команды Зинедина Зидана включить в заявку на сегодняшний матч "сливочных" против "Леванте" своего сына Луку.

Как информирует испанская пресса, в руководстве королевского клуба считают, что 19-летний голкипер еще не заслужил того, чтобы дебютировать в основной команде. При этом было подчеркнуто, что "Реал" не должен становиться клубом, в котором решения будут приниматься с учетом родственных связей.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче с "Леванте". | soccernews.ru

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