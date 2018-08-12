В "Реале" остались недовольны заявлением Роналду

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

В "Реале" остались недовольны заявлением РоналдуВ мадридском "Реале" остались недовольны заявлением своего бывшего форварда Криштиану Роналду, который этим летом перешел в туринский "Ювентус".

Так, в одном из своих выступлений перед прессой португалец, явно намекая на отношения в стане "сливочных", заявил: "Этот клуб отличается от остальных. Здесь все люди очень дружелюбны, вместе с фанатами клуб - как одна семья".

Такое сообщение 33-летнего нападающего пришлось явно не по душе бывшим его одноклубникам, которые заподозрили экс-партнера по команде в том, что таким образом тот решил "уколоть" королевский клуб.

Напомним, Роналду выпустил новый парфюм. | soccernews.ru

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