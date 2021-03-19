В "Реале" отреагировали на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо высказался об итогах жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что в соперники "сливочным" достался английский "Ливерпуль". В случае победы над "красными" испанцы сыграют с "Порту" или "Челси".

"Встретятся команды, которые имеют для турнира историческое и фундаментальное значение. Нас ждут захватывающие игры против опасного соперника. Несмотря на кадровые проблемы, "Ливерпуль" играет очень активно, у них сильная атака. Но мы знаем, на что способен "Реал". Надеемся, что к первой игре все восстановятся после травм. Мы верим в наших футболистов и сделаем всё возможное для выхода в полуфинал", - приводит слова Бутрагеньо AS.

Матчи между "Реалом" и "Ливерпулем" состоятся в первой половине апреля.

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