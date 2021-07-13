В "Реале" предполагают, кто слил аудиозапись со скандальными словами Переса про Касильяса и Рауля
Фото сайт "Реала" / Автор неизвестен
В мадридском "Реале" активно обсуждают скандал с участием президента клуба Флорентино Переса.
Напомним, что El Confidencial опубликовал аудиозапись, на которой руководитель "бланкос" в 2006 году жёстко критикует Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса Бланко. В частности, он назвал двух легенд королевского клуба "аферистами".
По информации Marca, в стане "сливочных" подозревают в сливе противников Суперлиги Европы, которую пытался создать Перес минувшей весной.
В "Реале" полагают, что против президента ведётся целенаправленная кампания, цель которой - разрушение его имиджа.
Не пропустите: "Реал" переманил капитана молодёжки "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Кьеллини мог перейти в ЦСКА в 2003 году
-
Азмун прокомментировал уход Черчесова из сборной России
-
В "Реале" предполагают, кто слил аудиозапись со скандальными словами Переса про Касильяса и Рауля
-
ПСЖ вышел из гонки за Месси
-
Макаров не обиделся на Черчесова из-за отсутствия игровой практики на Евро-2020
-
ЦСКА отдал в аренду 19-летнего воспитанника клуба
-
ФИФА наложила трансферный бан на украинский клуб
-
1
Левандовски мечтает играть за "Реал"
-
УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020
-
Василий Уткин заступился за Дзюбу
-
Источник назвал дату прилёта Доннаруммы в Париж
-
"Манчестер Сити" возобновил интерес к Ингсу
-
Официально: Жоау Мариу - новый игрок "Бенфики"
-
Стали известны подробности финансового кризиса в "Нижнем Новгороде"
-
Перес жёстко раскритиковал Касильяса и Рауля: слив аудиозаписи
-
"Марсель" представил новую гостевую форму
-
СМИ: Саутгейт удивил футболистов сборной Англии решением по назначению пенальтистов в финале Евро-2020
-
РПЛ объявила о переносе четырёх матчей
-
1
Игроки "Барселоны" недовольны руководством клуба: названа причина
-
"Ливерпуль" и "Боруссия" борются за голландского форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14