В "Реале" предполагают, кто слил аудиозапись со скандальными словами Переса про Касильяса и Рауля

Теги реал мадридфлорентино пересраульикер касильяс

В "Реале" предполагают, кто слил аудиозапись со скандальными словами Переса про Касильяса и Рауля

Фото сайт "Реала" / Автор неизвестен

В мадридском "Реале" активно обсуждают скандал с участием президента клуба Флорентино Переса.

Напомним, что El Confidencial опубликовал аудиозапись, на которой руководитель "бланкос" в 2006 году жёстко критикует Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса Бланко. В частности, он назвал двух легенд королевского клуба "аферистами".

По информации Marca, в стане "сливочных" подозревают в сливе противников Суперлиги Европы, которую пытался создать Перес минувшей весной.

В "Реале" полагают, что против президента ведётся целенаправленная кампания, цель которой - разрушение его имиджа. 

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