В "Реале" придумали способ избавиться от Бэйла

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В "Реале" придумали способ избавиться от Бэйла

Мадридский "Реал" намерен расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство королевского клуба намерено вынудить игрока покинуть клуб. В качестве одного из методов является перевод форварда в дублирующий состав.

Ранее сообщалось, что Бэйл не собирается покидать "Реал" до конца контракта, который истекает летом 2022 года. В данный момент валлиец является самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

"Реал" хотел продать игрока за 130 миллионов евро, но не нашел покупателей на него. Теперь клуб готов отдать форварда в аренду, собираясь платить ему часть зарплаты.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

А реально пусть переведут в дубль,пусть Пьянь и все Путалонцы увидит,что даже кантера шевелится лучше бревна)

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