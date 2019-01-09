В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад"

Мадридский "Реал" подвергнет штрафу валлийского нападающего Гарета Бэйла, который покинул стадион "Сантьяго Бернабеу" до окончания матча "Реалом Сосьедад" (0:2).

В той матч Бэйл уехал со стадионе на 78-й минуте при счете 0:1. В клубе считают, что игроки, которые не выходят на поле, должны находиться на стадионе до конца матча.

В данный момент Бэйл восстанавливается после очередной травмы.

В этом сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых пасов.

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