В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад"

9 Теги реал мадридгарет бэйл

В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад"

Мадридский "Реал" подвергнет штрафу валлийского нападающего Гарета Бэйла, который покинул стадион "Сантьяго Бернабеу" до окончания матча "Реалом Сосьедад" (0:2).

В той матч Бэйл уехал со стадионе на 78-й минуте при счете 0:1. В клубе считают, что игроки, которые не выходят на поле, должны находиться на стадионе до конца матча.

В данный момент Бэйл восстанавливается после очередной травмы.

В этом сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых пасов.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Просто получил очередную травму при просмотре матча. .....Надо человека понять, и простить )))

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МАДРИД
МАДРИД

Бэйла и Пеньзема можно хоть завтра продать пока окно открыто. Первого можно даже за бесплатно. Похрен вообще, не жалко. А за второго придётся доплатить самим, но это тоже будет адекватным решением.

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BARCAMAN
BARCAMAN

А Мразело или Курвахахаль что, лучше? Там пол команды надо продавать, а лучше сдать в оренду, потому что всё равно эти старые ИНВАЛИДЫ никому и нафиг не нужны!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Бред как по мне, понимаю если бы его заменили бы, и он свинтил. А так, он на больничном. По сути вынужденный отпуск.

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Mutaloff
Mutaloff

Этого лентяя, как и других зажравшихся надо гнать кнутом из клуба и начинать смену поколений!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тогда заменять на топа надо. Бэйл сейчас единственный в Реале, кто когда играет на своем уровне, может решать исходы матчей. Жаль что нам своем уровне, он играет все реже и реже.

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Mutaloff
Mutaloff

Дело не только в Бэйле,у всех,кроме Куртуа мотивации 0,они равнодушны к клубу,у них нет "огня в глазах",им похер на все, что творится в клубе и тут разбором полётов не обойтись!

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Mutaloff
Mutaloff

Пьянь и все остальные путалонцы,позор сайта,Куртуа новичок он пришел сюда за трофеями,а остальные уже наелись победами!Твои Рамос и Марсело?Первый унижает одноклубников,даёт тупые интервью,второй пешком идёт по полю,не обороняется и думает о трансфере в Ювентус!

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Кроме Куртуа?) А он то почему? Для меня Навас лучше. Я бы не был так категоричен. Как минимум Рамос и Марсело готовы рвать и метать за Мадрид. Другое дело что кризис.

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