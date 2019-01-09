В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад"
Мадридский "Реал" подвергнет штрафу валлийского нападающего Гарета Бэйла, который покинул стадион "Сантьяго Бернабеу" до окончания матча "Реалом Сосьедад" (0:2).
В той матч Бэйл уехал со стадионе на 78-й минуте при счете 0:1. В клубе считают, что игроки, которые не выходят на поле, должны находиться на стадионе до конца матча.
В данный момент Бэйл восстанавливается после очередной травмы.
В этом сезоне 29-летний форвард провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых пасов.
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В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
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|Севилья
|18
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|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
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|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
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|Уэска
|18
|11