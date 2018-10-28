В "Реале" приняли кардинальное решение по Лопетеги

Мадридский "Реал" отправит в отставку с поста главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Onda Cero.

По сведениям источника, об увольнении наставника будет официально объявлено в ближайшие часы.

Последней каплей для руководства "Реала" стало поражение команды от "Барселоны" (1:5) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

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