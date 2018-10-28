В "Реале" приняли кардинальное решение по Лопетеги

2 Теги реал мадридхулен лопетеги

В "Реале" приняли кардинальное решение по Лопетеги

Мадридский "Реал" отправит в отставку с поста главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Onda Cero.

По сведениям источника, об увольнении наставника будет официально объявлено в ближайшие часы.

Последней каплей для руководства "Реала" стало поражение команды от "Барселоны" (1:5) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

Не пропустите: "Барселона" - "Реал" - 5:1 (обзор). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

kruton9000
kruton9000

Руки прочь от Лопетеги!

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Глупо поступил Лопеттеги, что покинул тёплое место в сборной.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов