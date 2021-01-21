В "Реале" приняли решение о будущем Зидана

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В "Реале" приняли решение о будущем Зидана

Руководство мадридского "Реала" не собирается увольнять главного тренера команды Зинедина Зидана.

По информации Marca, все решения о возможной отставке французского наставника и продаже футболистов будут приниматься по окончании сезона.

Сам 48-летний специалист тоже пока не планирует уходить с занимаемого поста.

"Реал" идёт на втором месте в Примере, в 1/8 финала Лиги Чемпионов "сливочные" сыграют с "Аталантой", из Суперкубка и Кубка Испании команда уже вылетела.

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