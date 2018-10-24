В "Реале" приняли решение по Лопетеги перед матчем с "Барселоной"



Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо заявил, что клуб не собирается увольнять главного тренера команды Хулена Лопетеги.

"Руководить "Реалом" в матче с "Барселоной" будет Лопетеги в обычном режиме. Нам важно сохранить сплоченность и спокойствие. Мы знаем о слухах, но собираемся подойти к матчу с "Барселоной" с уверенностью в своих силах. Этот матч является отличной мотивацией для всех. Надеемся на успех", - приводит слова Бутрагеньо Mundo Deportivo.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 28 октября, и начнется в 18:15 мск.

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