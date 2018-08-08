В "Реале" приняли решение по Модричу



"Реал" намерен подписать новый контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб хочет увеличить зарплату футболиста, которая сейчас составляет 8 миллионов евро в год.

Таким образом, "Реал" надеется удержать 32-летнего Модрича в составе, несмотря на активный интерес "Интера".

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