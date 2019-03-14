В "Реале" приняли важное решение по Хамесу и Ковачичу

Мадридский "Реал" намерен продать полузащитников Хамеса Родригеса и Матео Ковачич, которые в данный момент выступают на правах аренды, соответственно, за "Баварию" и "Челси", сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет получить за Хамеса 60 миллионов евро, а за Ковачича - 50 миллионов.

Впрочем, Хамеса можно будет продать лишь в том случае, если "Бавария" откажется от своего права выкупа трансфера игрока за 42 миллиона евро.

Также "Реал" может продать еще нескольких игроков, которые отданы в аренду: Борха Майораль ("Леванте"), Рауль де Томас ("Райо Вальекано"), Лукас Силва ("Крузейро") и Мартин Эдегор ("Витесс").

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