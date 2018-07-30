В "Реале" приняли важное решение по Ковачичу

Теги реал мадридматео ковачич

В "Реале" приняли важное решение по Ковачичу
"Реал" не намерен продавать хорватского полузащитника Матео Ковачича, сообщает AS,

По сведениям издания, королевский клуб отклонил предложения "Манчестер Сити", "Ромы" и "Баварии" по трансферу игрока. В "Реале" считают, что не сумеют найти достойную замену за адекватные деньги.

При этом, сам футболист хочет сменить клуб и изменил своего мнение после беседы с главным тренером Хуленом Лопетеги, который рассчитывает на него.

В прошлом сезоне 24-летний игрок Ковачич провел за "Реал" 36 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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