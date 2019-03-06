В "Реале" приняли важное решение по тренеру на следующий сезон

1 Теги реал мадридсантьяго солари

В "Реале" приняли важное решение по тренеру на следующий сезон

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари не будет руководить командой в следующем сезоне, сообщает Goal.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес уволит Солари по ходу этого сезона или по его окончании.

В новом сезоне "Реал" могут возглавить Жозе Моуринью или Зинедин Зидан.

Не пропустите: Президент "Реала" связывался с Зиданом. | http://soccernews.ru

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