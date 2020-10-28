В "Реале" произошел конфликт между форвардами

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (2:2) попросил своего соотечественника защитника Ферлана Менди не отдавать передачи бразильскому форварду Винисиусу Жуниору.

"Брат, мамой прошу, не пасуй ему. Он играет против нас", - сказал Бензема Ферлану на французском языке.

В первом тайме Винисиус получил от Бензема три передачи, а во второй половине матча - на одной. Менди во втором тайме трижды пасовал бразильцу.

В нынешнем сезоне 20-летний Винисиус провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил три гола.

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