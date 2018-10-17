В "Реале" произошёл раскол на два лагеря

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В "Реале" произошёл раскол на два лагеря

В мадридском "Реале" произошёл раскол на два лагеря, информирует Tribalfootball со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что одни футболисты поддерживают главного тренера команды Хулена Лопетеги - среди них капитан Серхио Рамос и другие испанцы.

Остальные же игроки выступают за отставку нынешнего рулевого. Среди недовольных 52-летним специалистом Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл и ещё несколько легионеров.

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